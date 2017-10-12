Новый магазин автомаркета "Гараж" откроется 14 октября на ул. Солнечная Поляна, 26Д. В честь этого всех покупателей ждут скидки и подарки, а первые три счастливчика, купившие шины, получат четвертое колесо бесплатно.

Только 14 и 15 октября у барнаульцев есть возможность приобрести незамерзающую жидкость (-30С) объемом 5 л всего за 99 рублей.

Покупателям зимних шин MICHELIN шиномонтаж и расширенная гарантия на шины в подарок. Гарантия дает возможность отремонтировать или заменить повреждённое колесо абсолютно бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки. Каждая шина может быть заменена по гарантийному случаю не более одного раза, количество ремонтов не ограничено.

Новый автомаркет "Гараж" на ул. Солнечная Поляна включает в себя шиномонтаж и автосервис. Современная сервисная зона и комплексные услуги позволяют оперативно и качественно обслуживать каждый автомобиль.

Автомаркет "Гараж" — это огромный выбор шин и дисков известных мировых производителей автомасел, аккумуляторов и запчастей, а также официальный представитель MICHELIN в Барнауле, Красноярске, Новокузнецке.

*Количество подарков ограничено

Автомаркет "Гараж"

Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 26Д, тел: (3852) 22-32-91

Барнаул, ул. Балтийская, 77, тел: (3852) 555-146

www.garagauto.ru