Фото: guardianelinks.com
Основатель Telegram Павел Дуров в честь своего 33-летия порекомендовал подписчикам последовать его примеру и отказаться от вещей, которые мешают созиданию. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на страницу Дурова во "ВКонтакте".
"Семь вещей, от которых я отказался много лет назад и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием", — написал он, выделив из перечня алкоголь, мясо животных, никотин, наркотики, любые продукты фармацевтики, кофе, энергетики, фастфуд, сахар, газировку, чай, ТВ и его аналоги.
Дуров пообещал, что позднее опишет подробно причину отказа от каждого пункта. Вкратце он резюмировал, что все они вызывают привыкание и влияют на сознание.
Также основатель мессенджера отметил, что многие ведущие здоровый образ жизни люди ломаются под давлением социума, который говорит им: "так принято", "иначе нельзя" и "это неуважение". "Я пишу это, чтобы показать: "так" можно. "Если вы ощущаете, что этот путь правильный, игнорируйте ваше окружение", — цитирует издание его слова.
В заключение Дуров отметил, что у общества, традиции которого построены на самоотравлении, нет будущего. Он призвал строить жизнь и мир на ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия.
Комментарии
Видать не зря его родне такую фамилию дали)
Как же тут отказаться, когда бояру разрешили продавать.
Только отказ сдвинут цены
А интернет и смартфоны не вызывают зависимости?
Перестал потреблять алкоголь, никотин. Никогда не понимал употребляющих наркоту. Ну TV смотреть - себя не уважать. А вот с остальным как-то спорно.