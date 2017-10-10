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Жительница Барнаула отсудила у управляющей компании 500 тысяч рублей за травмы, которые она получила при падении на нее рамы со стеклом, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Установлено, что ураганный ветер свалил на голову пострадавшей раму с окном и осколки стекла с козырька подъезда. В результате женщина получила ушиб головного мозга и порезы лица.
Свою вину ответчик не признал. Между тем суд не удовлетворил апелляционную жалобу, а решение оставил без изменений.
Комментарии
теперь управляющая или обанкротиться или повысит тарифы и по факту жильцы оплачивать будут. штрафовать надо лично руководителей и ответственных лиц а не управляющие компании
Соизмерима ли компенсация с понесенным ущербом? Тем более, что не так просто свалилось, а от ветра. Ничего, как пришло, так и уйдет. Вместе с остальным здоровьем.