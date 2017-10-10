Еще один конец света пророчат Земле. 12 октября 2017 года ожидается возможное столкновение астероида с нашей планетой. Пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают данную тему, называют приближающееся к Земле небесное тело "метеоритом судного дня" и с нетерпением ожидают четверга, объясняя это по-разному. Одни не желают делать уроки.
12 октября 2017 должен упасть метеорит и убить все живое на планете. А можно сегодня? Я историю делать не хочу:(— Travkina Daria (@travadasha) 10 октября 2017 г.
У других дедлайны на работе поджимают.
Тебе не нужно переживать из-за дедлайна, если скоро конец света. pic.twitter.com/eI97asNdgF— По масти "Петух" (@SuperMegaTada12) 9 октября 2017 г.
Третьи просто, не называя причин, возможно, из любопытства, ждут.
Давайте уже свой метеорит сюда быстрей 😑— L💗 (@valens1777) 9 октября 2017 г.
Метеорит, упади уже на нас! Сколько можно ждать??!— rip честер. 💔 (@kurtcobaiu) 6 октября 2017 г.
Кто-то пытается понять причины и отмечает, что этот октябрь слишком насыщен негативными событиями.
Дружно ждём #12октября. #Метеорит снова атакует Землю. Мы явно кому то не нравимся...— stariy (@Stariykgn) 3 октября 2017 г.
Метеорит 12 числа, пятница 13, хэллоуин. ОКТЯБРЬ ПОТИШЕ👌😹— my creation😈🎈 (@mycreation21) 9 октября 2017 г.
За других переживают родные и не рекомендуют куда-то выходить.
позвонила бабушка, чтобы посоветовать никуда не ходить, потому что в четверг все равно конец света. Обожаю.— Albrecht (@jian_yaaang) 9 октября 2017 г.
Одна из пользовательниц соцсети отметила, что в этот раз ажиотажа вокруг события меньше.
Тут по телеку сказали, что в четверг на землю упадёт огромный метеорит. И я не поняла, почему никто ещё не паникует?!— Анастезия (@wild_small) 9 октября 2017 г.
Комментарии
Что и будет Вам не узнать
Дак вот почему Нашы избранники учются со скалы в воду прыгать. И сия пучина поглатила его- концы в воду!