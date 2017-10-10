Фото: socmedia.enisey.tv
Бомбардировщик Су-24 ВКС РФ при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии, экипаж погиб. Об этом во вторник, 10 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что Су-24 во время разгона на взлет с аэродрома Хмеймим выкатился за пределы ВПП и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.
Разрушений на земле крушение самолета не вызвало, добавили в Минобороны. Согласно докладу с места ЧП, инцидент мог произойти из-за технической неисправности Су-24.
Уточняется, что на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются российские боевые самолеты, атакующие боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (террористические организации, запрещены в РФ). В последние дни ВКС РФ наносит до 150 ударов каждый день по террористам в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор.
Комментарии
И ради чего?
Может ли экипаж погибнуть если самолет выкатится за пределы взлетной полосы?
Может
Не исключено, что он был сбит сирийцами из оппозиции, курдами, или прикрывающими их США. Просто про такое решили не говорить, чтобы население не будоражить.
говорят, шасси у него не очень прочные. и топливные баки рядом
10.10.2017 15:43
- гость -
И ради чего?
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чтобы ты мог вот так спокойно жить и работать, и в каментах писать
10.10.2017 15:54
- гость -
да-да, а еще это могли быть хохлы с боевым гопаком, или инопланетяне с Альфа-Центавра.
зачем бред сочинять, да еще и выкладывать его на обозрение тысяч людей??
"И ради чего?"
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Самолеты взлетают и садятся. иногда случаются аварии. в чем вопрос-то?