Спортивно-оздоровительный клуб бодибилдинга и фитнеса "Аполлон" в Барнауле – это не только просторные, светлые залы, современное оборудование и опытные тренеры. Спорт здесь возведен в ранг искусства, в котором работа над идеальным телом – это еще и средство самопознания.
"Почему "Аполлон"? Этот древнегреческий бог ассоциируется с понятиями красоты и гармонии. Создавая клуб, нам было важно сохранить эту идею, чтобы люди стремились к чему-то более высокому, нежели простое качание "железа". Физическая культура позволяет раскрыть себя через работу над своим телом, помогает обнаружить личностные качества, о существовании которых человек даже не подозревал", — говорит основатель клуба, мастер спорта по бодибилдингу с 20-летним стажем Александр Доротов.
При первом знакомстве для тренеров "Аполлона" всегда важно почувствовать проблему человека и поставить ему правильную задачу. Профессиональная команда клуба поможет составить индивидуальную программу тренировок, грамотно выстроить тренировочный процесс и мотивировать на успех.
Клуб предлагает программы бодибилдинга, силового и реабилитационного тренинга, танцевальной и степ-аэробики, а также йоги и Bosu. Кроме того, здесь разработаны программы при избыточном весе и для коррекции осанки.
Маленькие посетители с удовольствием занимаются в клубе детской аэробикой. А для людей старшего возраста могут быть актуальны занятия по самообороне: эти тренировки интересны не только изучением приемов защиты и развитием самообладания, но также эффективны для снижения избыточного веса и формирования подтянутого тела.
Для максимального результата можно воспользоваться услугами персонального фитнес-тренера.
Новый просторный зал клуба "Аполлон", оснащенный системой вентиляции и кондиционирования, занимает третий этаж ТЦ "Империя". Здесь установлено новейшее оборудование и современные тренажеры, такие как "Гравитрон", "Пуловер", беговые дорожки, велотренажеры и многое другое. В клубе всегда доступные цены и регулярные акции. Гостевой визит – бесплатно.
Помимо традиционных фитнеса и бодибилдинга, клуб предлагает программы пилатеса, калланетики, бодифлекса и фитнес-йоги.
Тренеры клуба нацелены на индивидуальный подход к каждому посетителю. Они видят проблему человека и ставят ему задачу. Специалисты с одинаковым вниманием отнесутся как к новичку, так и опытному спортсмену.
Адрес: пр. Ленина, 124, ТЦ "Империя", 3 этаж
Телефон: (3852) 69-59-68
Узнать более подробную информацию о клубе, тренерах и времени занятий можно в группе "ВКонтакте"
Комментарии
не самым страшным, но одним из побочных эффектов применения анаболических стероидов является потеря волос на голове.
качайтесь без химии!
11.10.2017 15:05
- гость -
>>не самым страшным...
...качайтесь без химии!
Да там и без химии хватает. И суставы снашиваются, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что уж про травмы мышц. Я в свое время в качалке аппендицит заработал. Он возникает в т.ч. и из-за высоких физ.нагрузок, а не только из-за того "что жрать меньше надо".
мс по ББ это тяжкий труд! Удачи и процветания!
Вышеотписавшимся напоминаю, что волосы и зубы это временная роскошь. А с дуру можно не только апендикс, но и геморой накачать)
2.11.2017 11:25
- гость -
Не было бы счастья...
Я даже рад был, что именно в тот кон "выстрелело" в аппендицит, а не где-то в дороге он настигнул бы меня, где нет ни больниц, ни врачей. Тем более, что операция (платно) была без разрезов/швов/рубцов. Хотя, у нас были и те, кого оперировали пЭсплатно, и под местным наркозом (очен Можно сказать, что выспался в кои веки.
И последнее: тем, кто Щитает
...местым наркозом, они очень сильно орали тогда.
И последнее: тем, кто Щитает аппендицит серьёзной проблемой, можно сказать, что и не болели. Есть болезни круче вв разы ваших аппов и геморов.
P.S. Сайт тупит, по этому в 2 коммента.