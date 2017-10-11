Спортивно-оздоровительный клуб бодибилдинга и фитнеса "Аполлон" в Барнауле – это не только просторные, светлые залы, современное оборудование и опытные тренеры. Спорт здесь возведен в ранг искусства, в котором работа над идеальным телом – это еще и средство самопознания.
"Почему "Аполлон"? Этот древнегреческий бог ассоциируется с понятиями красоты и гармонии. Создавая клуб, нам было важно сохранить эту идею – чтобы люди стремились к чему-то более высокому, нежели простое качание "железа". Физическая культура позволяет раскрыть себя через работу над своим телом, помогает обнаружить личностные качества, о существовании которых человек даже не подозревал", — говорит основатель клуба, мастер спорта по бодибилдингу с 20-летним стажем Александр Доротов.
При первом знакомстве для тренеров "Аполлона" всегда важно почувствовать проблему человека и поставить ему правильную задачу. Профессиональная команда клуба поможет составить индивидуальную программу тренировок, грамотно выстроить тренировочный процесс и мотивировать на успех.
Клуб предлагает программы бодибилдинга, силового и реабилитационного трекинга, танцевальной и степ-аэробики, а также йоги и Bosu. Кроме того, здесь разработаны программы при избыточном весе и для коррекции осанки.
Маленькие посетители с удовольствием занимаются в клубе детской аэробикой. А для людей старшего возраста могут быть актуальны занятия по самообороне: эти тренировки интересны не только изучением приемов защиты и развитием самообладания, но также эффективны для снижения избыточного веса и формирования подтянутого тела.
Для максимального результата можно воспользоваться услугами персонального фитнес-тренера.
Новый просторный зал клуба "Аполлон", оснащенный системой вентиляции и кондиционирования, занимает третий этаж ТЦ "Империя". Здесь установлено новейшее оборудование и современные тренажеры, такие как "Гравитрон", "Пуловер", беговые дорожки, велосипеды и многое другое. В клубе всегда доступные цены и регулярные акции. Гостевой визит – бесплатно.
Помимо традиционных фитнеса и бодибилдинга, клуб предлагает программы пилатеса, калланетики, бодифлекса и фитнес-йоги.
Тренеры клуба нацелены на индивидуальный подход к каждому посетителю. Они видят проблему человека и ставят ему задачу. Специалисты с одинаковым вниманием отнесутся как к новичку, так и опытному спортсмену.
Адрес: пр. Ленина, 124, ТЦ "Империя", 3 этаж
Телефон: (3852) 69-59-68
Узнать более подробную информацию о клубе, тренерах и времени занятий можно в группе "ВКонтакте" или на сайте
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