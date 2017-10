Ежегодно в США проводится Crazy Hair Day. Если не знать цели этого дня, можно подумать, что дети и их родители сошли с ума, потому что вместо красивых причесок, привычных косичек, хвостиков на головах детей появляются творческие конструкции, превращающие голову ребенка либо в продолжение хвоста Русалочки, либо в волну для серфинга, либо в еду.

Однако все не так просто. Такой акцией американские дети и их родители пытаются привлечь внимание к проблеме детской онкологии, поэтому ежегодно в каждой семье родители делают детям сумасшедшие прически. Смотрим.

It's crazy hair day in my eldest daughter's school today. pic.twitter.com/T5h6qEbgXG — Conor Wilson (@ConorWilson) 29 сентября 2017 г.

Как стать самой популярной в школе на Crazy Hair Day pic.twitter.com/AbcngRt1Um — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 7 октября 2017 г.