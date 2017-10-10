фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Краевая выставка "Алтай мастеровой" открылась в барнаульской галерее Universum 10 октября.
В экспозицию вошли работы двенадцати авторов из разных городов и районов Алтайского края: Барнаула, Белокурихи, ЗАТО Сибирский, Косихинского, Павловского и Тюменцевского районов.
В галерее можно увидеть работы мастеров кузнечного дела и лоскутного шитья, народной художественной росписи и текстильной чулочной куклы, мастеров по ткачеству и войлоковалянию, гончаров и камнерезов.
Выставка продлится до 3 ноября. Вход свободный.
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