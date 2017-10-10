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Власти Алтая заявили, что погода не помешает убрать все до последнего зерна

, ИА "Амител"
Вице-премьер Александр Лукьянов пообещал завершение уборочной кампании в срок

Фото: pravdainform.com

Несмотря на непогоду, весь урожай зерна в Алтайском крае этой осенью будет убран в срок. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил в рамках онлайн-конференции вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Отвечая на один из вопросов, он напомнил, что темпы уборочной кампании в регионе на уровне среднемноголетних. Погодный фактор вносит свои коррективы в уборочную кампанию, но критически не влияет на нее.

"Настоящие хозяйственники не намерены оставлять в поле урожай и поэтому или уже завершили его уборку, или прилагают все усилия, чтобы это сделать в ближайшее время, в том числе и с помощью переброшенной техники из других хозяйств. Установившаяся погода, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум 10-12 дней. Это время позволит завершить обмолот зерновых и зернобобовых культур", — сказал Лукьянов.

Говоря об уборке гречихи, вице-премьер также заявил, что не стоит волноваться из-за погоды. Так, гречиха в крае убрана почти с 50% площадей. Валовой сбор этой культуры сейчас составляет более 360 тысяч тонн, уборка идет в обычном режиме. Кроме того, погодные условия на качестве урожая не отразились. Из намолоченного урожая в этом году 89-91% — зерно продовольственных кондиций.

"С другой стороны, еще весной и ученые, и мы рекомендовали сельхозтоваропроизводителям оптимизировать площади сева этой культуры, в первую очередь ввиду того, что одной из ее особенностей являются поздние сроки созревания. Всем известно, что в Сибири осенняя погода неустойчива и характеризуется частыми дождями и ранним установлением снежного покрова", — добавил представитель правительства региона.

Что касается цен на пшеницу, то сейчас тонна 3 класса стоит в пределах 7 тысяч рублей, пшеница 4 класса – 6300. Цена гречихи — от 8000 до 11000 рублей.

В сравнении с ситуацией на начало сентября фиксируется снижение закупочных цен. С целью стабилизации рынка зерна губернатором края Александром Карлиным направлено письмо в правительство России и Минсельхоз России с просьбой о проведении закупочных интервенций.

"Учитывая то, что цены на пшеницу для сельхозтоваропроизводителей в данный момент неудовлетворительные, эксперты рекомендуют аграриям не спешить с реализацией зерна, особенно 3 класса. Отмечу, что в центральной части страны его в этом году получено немного. Сейчас складываются вполне приемлемые цены на другие сельскохозяйственные культуры, в частности, технические – сою (24000 руб./тонна), рапс (20000 руб./тонна), лен масличный (18000 руб./тонна), подсолнечник (17000 руб./тонна)", — подытожил Александр Лукьянов.

Ранее глава региона Александр Карлин потребовал не допустить потери урожая зерна из-за непогоды. На данный момент в регионе убрано более 84% зерновых культур с общей площади 3 млн 160 тыс. га. Общий намолот составил 4 млн 266 тысяч тонн. Урожай основной культуры — пшеницы — собран с площади более 82%.

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Комментарии

10.10.2017 16:07
- гость -

Губернатор Карлин потребовал не допустить потери урожая из-за непогоды, и Вице-премьер Александр Лукьянов пообещал завершение уборочной кампании в срок!

А что говорят сами фермеры?

0  0
10.10.2017 16:31
Фермеры

Цена на зерно опущена до минимума с начала уборочной, и при этом в разных районах края погода довольно хорошо подпортила урожай, если в прошлом году уже заканчивалась уборка, то в этом году она в сентябре длилась дней 10, остальные дни лил дождь либо как все видели даже шел снег. Приходится реализовывать зерно сейчас, так как кредитные обязательства ежемесячные. А элеватор интересно принимает зерно - одна и та же пшеница может пройти и 3 классом, и 4, и даже 5, даже имея на руках результаты анализа сторонней лаборатории. Известно для чего это делается, чтобы снизить стоимость. Вот такие мы нехозяйственные колхозаны.

0  0
10.10.2017 17:20
- гость -

"Губернатор Карлин потребовал не допустить потери урожая"

Вот бы с меня потребовали собрать крыжовник, вишню и калину на садовом участке.
Хотя и такое возможно, ведь требуют не сжигать траву и гнилую картошку.

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