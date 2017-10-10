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Несмотря на непогоду, весь урожай зерна в Алтайском крае этой осенью будет убран в срок. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил в рамках онлайн-конференции вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов.
Отвечая на один из вопросов, он напомнил, что темпы уборочной кампании в регионе на уровне среднемноголетних. Погодный фактор вносит свои коррективы в уборочную кампанию, но критически не влияет на нее.
"Настоящие хозяйственники не намерены оставлять в поле урожай и поэтому или уже завершили его уборку, или прилагают все усилия, чтобы это сделать в ближайшее время, в том числе и с помощью переброшенной техники из других хозяйств. Установившаяся погода, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум 10-12 дней. Это время позволит завершить обмолот зерновых и зернобобовых культур", — сказал Лукьянов.
Говоря об уборке гречихи, вице-премьер также заявил, что не стоит волноваться из-за погоды. Так, гречиха в крае убрана почти с 50% площадей. Валовой сбор этой культуры сейчас составляет более 360 тысяч тонн, уборка идет в обычном режиме. Кроме того, погодные условия на качестве урожая не отразились. Из намолоченного урожая в этом году 89-91% — зерно продовольственных кондиций.
"С другой стороны, еще весной и ученые, и мы рекомендовали сельхозтоваропроизводителям оптимизировать площади сева этой культуры, в первую очередь ввиду того, что одной из ее особенностей являются поздние сроки созревания. Всем известно, что в Сибири осенняя погода неустойчива и характеризуется частыми дождями и ранним установлением снежного покрова", — добавил представитель правительства региона.
Что касается цен на пшеницу, то сейчас тонна 3 класса стоит в пределах 7 тысяч рублей, пшеница 4 класса – 6300. Цена гречихи — от 8000 до 11000 рублей.
В сравнении с ситуацией на начало сентября фиксируется снижение закупочных цен. С целью стабилизации рынка зерна губернатором края Александром Карлиным направлено письмо в правительство России и Минсельхоз России с просьбой о проведении закупочных интервенций.
"Учитывая то, что цены на пшеницу для сельхозтоваропроизводителей в данный момент неудовлетворительные, эксперты рекомендуют аграриям не спешить с реализацией зерна, особенно 3 класса. Отмечу, что в центральной части страны его в этом году получено немного. Сейчас складываются вполне приемлемые цены на другие сельскохозяйственные культуры, в частности, технические – сою (24000 руб./тонна), рапс (20000 руб./тонна), лен масличный (18000 руб./тонна), подсолнечник (17000 руб./тонна)", — подытожил Александр Лукьянов.
Ранее глава региона Александр Карлин потребовал не допустить потери урожая зерна из-за непогоды. На данный момент в регионе убрано более 84% зерновых культур с общей площади 3 млн 160 тыс. га. Общий намолот составил 4 млн 266 тысяч тонн. Урожай основной культуры — пшеницы — собран с площади более 82%.
Комментарии
Губернатор Карлин потребовал не допустить потери урожая из-за непогоды, и Вице-премьер Александр Лукьянов пообещал завершение уборочной кампании в срок!
А что говорят сами фермеры?
Цена на зерно опущена до минимума с начала уборочной, и при этом в разных районах края погода довольно хорошо подпортила урожай, если в прошлом году уже заканчивалась уборка, то в этом году она в сентябре длилась дней 10, остальные дни лил дождь либо как все видели даже шел снег. Приходится реализовывать зерно сейчас, так как кредитные обязательства ежемесячные. А элеватор интересно принимает зерно - одна и та же пшеница может пройти и 3 классом, и 4, и даже 5, даже имея на руках результаты анализа сторонней лаборатории. Известно для чего это делается, чтобы снизить стоимость. Вот такие мы нехозяйственные колхозаны.
"Губернатор Карлин потребовал не допустить потери урожая"
Вот бы с меня потребовали собрать крыжовник, вишню и калину на садовом участке.
Хотя и такое возможно, ведь требуют не сжигать траву и гнилую картошку.