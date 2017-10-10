Фото: gossluzhba.ivanovoobl.ru
Российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Ивановской области Павла Конькова. Исполнять его обязанности назначили замминистра экономического развития Станислава Воскресенского, пишут во вторник, 10 октября, "Известия" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Подчеркивается, что президент провел рабочую встречу с губернатором региона, в ходе которой сообщил ему о своем решении.
Также Путин встретился с заместителем главы Минэкономразвития Станиславом Воскресенским и назначил его врио губернатора Ивановской области.
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Уточняется, что Воскресенский работал в министерстве в должности замруководителя ведомства в период с 2008 по 2012 год. После этого он был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе до 2014 года, а затем вернулся в Минэкономразвития.
Комментарии
Не смог прыгнуть с 7 метровой скалы.........
огласите весь список, пожалуйста (с)
что они в час по чайной ложке нам выдают эти отставки?
наверняка же был список на замену
Заждались, богданыч нервно курит, сразу не объявят об отставке , сутки по ТВ Сибирь Лебединое озеро гонять будут