Масштабное танцевальное событие впервые состоится 21 октября в торгово-развлекательном центре "Пионер". В этот день пройдет танцевальный баттл между ансамблем народного танца "Разгуляй" (город Барнаул) и барабанным африканским шоу "Калакута" (город Новосибирск).
Танцевальные коллективы представят свои лучшие номера, а победителей определят гости ТРЦ "Пионер". Кроме насыщенной танцевальной программы, организаторы шоу приготовили много подарков для всех присутствующих. Зрителей баттла ждет приятный сюрприз: участник шоу "Танцы на ТНТ" Дмитрий Красилов.
Вход на мероприятие является свободным.
Возрастное ограничение 16+.
Русско-африканский танцевальный баттл пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 21 октября, начало в 17:00.
Адрес: пр. Ленина, 102В
Подробности в группе ТРЦ "Пионер"
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