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Новости

Полицейские задержали бийчанина за попытку получить кредит по ложным данным

, ИА "Амител"
Мужчина оформил заявку на получение кредита в размере двухсот тысяч рублей

Фото: rusargument.ru

Правоохранители в Бийске расследуют уголовное дело по факту мошенничества, которое было совершено для того, чтобы получить кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 27-летний местный житель оформил в одном из бийских банков заявку на получение 200 тысяч рублей кредита. При этом злоумышленник предоставил ложные персональные данные.

Обман удалось выявить до того, как деньги перечислили заемщику.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Подчеркивается, что раньше мужчина уже имел судимость.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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