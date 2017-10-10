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50-летнего временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова официально представят 11 октября. Об этом во вторник, 10 октября, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ информационной политики региона.
"11 октября состоится официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова", — цитирует агентство сообщение. Также в записи напоминают, что врио на данную должность назначили указом российского лидера Владимира Путина 9 октября текущего года.
Ранее бывший глава региона Виктор Назаров на брифинге сообщил, что готов помогать в работе Буркову. Он добавил, что встретится с новым руководителем завтра, все обговорит и примет участие во всех протокольных мероприятиях процедуры представления. "Если будет нужно оказать какую-то помощь, консультативную или другую, я готов к открытому диалогу с новым руководителем", — добавил экс-губернатор.
Напомним, что Путин принял отставку Назарова 9 октября. Экс-губернатор написал заявление об уходе по собственному желанию и назначил врио главы Омской области Александра Буркова.
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