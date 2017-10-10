Фото: twitter.com
Компания IKEA выпустила новую коллекцию мебели, которая предназначена только для домашних питомцев, под названием Lurvig. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Mashable.
Уточняется, что линейка представлена лишь в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. Магазин предлагает приобрести кошачьи кресла, коврики, "дом на ножках", миски и шкафы.
Подчеркивается, что появление коллекции Lurving вызвало ажиотаж среди пользователей соцсетей. Некоторые из них заявили, что готовы отдать последние деньги на мебель для зверей, а другие просто были впечатлены.
При этом некоторые уже успели приобрести несколько предметов интерьера для своих питомцев.
Издание подчеркивает, что в переводе со шведского языка lurvig означает "мохнатый".
Комментарии
Ну и что , у нас давно домики для уточек делают
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