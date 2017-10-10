Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября и продлится до 14 октября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
При этом 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли будет возмущенной.
По данным метеорологов, магнитная буря станет следствием серии вспышек на Солнце. На Земле она будет проявляться в сбоях при работе мобильных телефонов, других электронных устройств, кроме того, повышается вероятность возникновения техногенных аварий. Люди с повышенной метеочувствительностью могут ощущать в эти дни головную боль, усталость, скачки давления.
Комментарии