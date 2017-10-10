Трейлер "Звездных войн"
15 декабря 2018 года на экраны выйдет новый фильм "Звездных войн".
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"До мурашек! Это бомба!", "Интригует, жаль, что уже без Харрисона Форда, но дорога молодому поколению проложена", "Ух, становится всё интереснее! Ждём декабря", — предвкушают поклонники фильма и превращают некоторые кадры трейлера в мемы.
Посмотрел новый трейлер Звездных Войн.— Преподобный Мимин (@rev_mimin) 10 октября 2017 г.
Весь трейлер — мурашки по коже.
В общем: шикарно! Восторг!
Ждём 8 эпизод.#ЗвёздныеВойны #StarWars
Не протягивай руку, Кайло!— Geek Stop (@stop_geek) 10 октября 2017 г.
Не совершай ошибку своих предков! #ЗвездныеВойны #StarWarsTheLastJedi pic.twitter.com/Mkh0aCEYo9
https://t.co/2NFO3tJl7p— 🍃tea alcoholic🍃 (@tea_alcoholic) 10 октября 2017 г.
AAAA
Черт побери, они опять манят своими трейлерами. Я же "Повстанцы" сожрал и это сожру.#starwars #ЗвёздныеВойны
От трейлера Звездных воин мурашки по телу, это великолепно. #StarWars #StarWarsTheLastJedi #ЗвёздныеВойны #ЗВ— Marseille Karelin (@Fax_MK) 10 октября 2017 г.
Однако не все ждут от фильма чего-то грандиозного.
Ручная кладь в самолетах
В России приняли решение о нормах ручной клади. В нормах прописано, сколько килограммов вещей можно пронести в ручной клади, а также что разрешают взять с собой на борт самолета.
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"Получается, что ноутбук и телефон убрали из бесплатно провозимых?", "Раньше можно было на регистрации замерить и потом что-то доложить", "А зимние вещи можно просто в отдельном пакете проносить? Или как там поймут, что они не в ручной клади?" - у пользователей соцсетей появилось множество вопросов после выхода данной новости.
Ограждение в "Центральном" парке
В декабре 2017 года у "Центрального" парка появится новое ограждение, а пока что вокруг парка ведутся строительные работы.
"По проекту красиво смотрится", "Давно пора!", "Возможно, надо было сначала внутри парка все сделать, а потом уже заборы менять...", "Немного аляповато выглядит", — обсуждают ремонт жители краевой столицы.
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