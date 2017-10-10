Фото: ren.tv
Медведь атаковал дрессировщика во время детского представления в Сыктывкаре. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "РЕН ТВ".
Данных о том, когда произошел инцидент, нет.
В ролике видно, что зверь после нападения сам отступил от циркача, который держал его на поводке, а затем на сцену вышел ассистент дрессировщика и ударил животное палкой. После этого представление продолжилось.
Подчеркивается, что между медведем и зрительным залом отсутствовали перегородки. В момент, когда животное атаковало циркача, со своего места в первом ряду вскочил один из малышей.
Комментарии
Поделом досталось, жаль не порвал. Сейчас, скорее всего, от медведя избавятся, а то бы хоть прикончил мучителя.