Фото: hilook.ru
Автодорогу, соединяющую Змеиногорский тракт с улицей Ляпидевского, перекроют с 7:00 среды, 11 октября, до 7:00 понедельника, 16 октября, из-за реконструкции. Подчеркивается, что движение будет запрещено на участке от улицы Ляпидевского до строения №2 по этой же улице. Об этом пишет пресс-служба мэрии со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
В связи с перекрытием изменится движение автобуса №29. Он будет ходить по следующей схеме: …шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – ул. Аванесова – ул. Ломоносова – ул. Фомина – ул. Тихонова – ул. Ляпидевского – ул. Тихонова – ул. Фомина – пер. Кауфмана – ул. Аванесова, далее — по маршруту.
Кроме этого, маршрут №77 на время изменит свое движение следующим образом: …ул. Аванесова – Змеиногорский тракт – автомобильная дорога между ул. Ляпидевского и Змеиногорским трактом – ул. Нагорная 6-я, далее — по маршруту.
Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.
Комментарии