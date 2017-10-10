Самыми культурными городами России признали Казань, Грозный и Новосибирск, Санкт-Петербург в этом списке и вовсе занял первое место, при этом Москва оказалась лишь на пятом.
Как пишет "Российская газета", список составляли по количеству культурных учреждений. Анализ проводил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах. По их данным, примерно 83 процента жителей крупных и средних городов уверены, что театров, кинотеатров, галерей, библиотек и прочих учреждений культуры вполне достаточно. Кроме того, оценивали еще и удовлетворенность уровнем культурной среды в целом.
Список состоит из 39 городов, замыкают его Ижевск, Тольятти, Ульяновск, Волгоград и Набережные Челны.
В список городов, жители которых удовлетворены образованием, вошли Владивосток и два города Сибири — Томск и Новосибирск. У них высокие показатели - 95 процентов людей посчитали обучение качественным и доступным.
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