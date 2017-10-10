Фото: twitter.com
В соцсетях опубликовали первые снимки с места крушения самолета Су-24 ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом пишет "Российская газета".
На опубликованных в Twitter кадрах можно увидеть, как в воздух поднимается черный столб дыма. Кроме этого, на фотографии видно горящее на земле крыло самолета.
Напомним, крушение судна произошло утром во вторник, 10 октября. По данным Минобороны РФ, бомбардировщик должен был вылететь с базы и отправиться бомбардировать позиции "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), но самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился. Экипаж катапультироваться не успел, таким образом, при крушении погибли два пилота.
В Минобороны считают, что катастрофа произошла из-за технической неисправности боевого самолета.
#Сирия | В Минобороны РФ сообщили, что на авиабазе в #Хмеймим провинции #Латакия разбился самолет #ВКС Су-24, весь экипаж погиб. pic.twitter.com/tVwp9FCv6v— Sham Center (@shamcenter2) 10 октября 2017 г.
Комментарии
Замечательный снимок! Главное все видно!