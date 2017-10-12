88 тысяч фотографов прислали свои работы на международный фотоконкурс EyeEm Photography Awards. Фотосообщество EyeEm в четвертый раз выбрало лучшего фотографа года и победителей в пяти категориях: "Архитектура", "На открытом воздухе", "Фотожурналист", "Портретист" и "Уличный фотограф". Фотоконкурс направлен на поддержку молодых фотографов со всего света.

Отмечается, что работ на конкурс было прислано в 2,5 раза больше, чем на знаменитый Sony World Photography Awards, что делает EyeEm Photography Awards крупнейшим фотоконкурсом в мире.

Главным победителем конкурса стала 19-летняя Саша Дудкина из Москвы. Её и снимки других победителей смотрите в нашей фотоленте.