Московский театр "СТУДИЯ. project" в рамках большого сибирского тура с 14 по 18 октября посетит краевую столицу. Для тех, кто не знает, это молодой и активно развивающийся коллектив, который в 2017 году выступил на подмостках престижного международного театрального фестиваля "International Sharing Theatre Festival TACT" в Италии, а также провел гастроли в Санкт-Петербурге и городах Урала.
В Барнаул студия привезет внушительную часть своего репертуара, увидеть которую можно будет на теARTральной площадке "СПИЧКА" (Ползунова, 37).
Так, 14 октября в 15:00 состоится показ спектакля "Фрекен Жюли", а в 20:00 — "Дон Кихота". 15 октября в 17:00 зрителям покажут "Дочку", а в 19:00 в этот же день - "Оглянись во гневе". Завершит трехдневный творческий марафон постановка "Шукшин. Один день из сельской жизни", которая начнется в 18:30. По сюжету, Василий Макарович вернется в родное село "Сростки" и за один день станет свидетелем и участником множества событий, которые выведут из равновесия не только жителей села, но и его самого.
Театр "СТУДИЯ. project" в своей работе совмещает классические методы и экспериментальный подход, поэтому в ее репертуар входят спектакли по классической драматургии и постановки экспериментальной театральной формы. Это первое выступление коллектива в Барнауле, поэтому о билетах стоит побеспокоиться заранее.
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