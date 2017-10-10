В редакцию ИА "Амител" обратились жители села Кусак Немецкого национального района, которые утверждают, что село замерзает. Из-за холода с завтрашнего дня, 11 октября, отменяют занятия в школе, не работает детский сад, сообщила женщина, представившаяся Милой.
В Кусакской средней школе корреспонденту Amic.ru подтвердили, что с 11 октября в образовательном учреждении отменяют занятия.
"В классах у нас 9 градусов тепла. Как заниматься? Детский сад тоже не работает. В больнице в коридорах холодно. В палатах еще более-менее — последние дни были солнечные, так чуть потеплее", — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, отопление в селе подключали, но ненадолго — "начались кругом порывы", и в результате снова отключили.
Власти говорят, что занимаются вопросом, но пока неизвестно, сколько это продлится.
Напомним, в начале октября в редакцию ИА "Амител" обратились жители села Солонешное, которые пожаловались на отсутствие тепла в селе. После публикации информации на портале в ситуацию вмешался губернатор Алтайского края Александр Карлин. Во вторник, во время традиционного Медиалога с журналистами, он сообщил, что утром 3 октября лично звонил главе администрации Солонешенского района, однако тот заверил, что отопление в селе есть. Между тем в солонешенской школе корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что отопление в учреждении дали около 16 часов дня 3 октября.
Также напомним, в Министерстве строительства, транспорта, жилищного хозяйства Алтайского края имеется "горячая линия", куда можно позвонить и сообщить о проблемах с отоплением. Ее телефон: 8-800-350-14-05.
Также вы можете сообщить об этом в редакцию ИА "Амител" по телефону: 59-33-66 или по почте: news@amic.ru.
Комментарии
Странно, у нас в Шипуновском районе,с.Шипуново и похлеще дела творятся с отопительным сезоном и ничего, все хорошо, главное в край отчитаться, что все готово к отопительному сезону. В школах дети одетые, садики неделю не топились,детей туда не водили и нормально все.