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Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в четверг, 12 октября, презентуют новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Уточняется, что они расскажут об особенностях и основных защитных признаках новых купюр.
Газета напоминает, что символы новых банкнот выбрали по итогам открытого голосования людей, которое впервые организовал Банк РФ. Ими стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический вместе с памятником затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей.
Планируется, что новые купюры поступят в обращение до конца 2017 года.
"РГ" добавляет, что 200-рублевые банкноты будут пропитывать специальным полимером, который повысит срок их службы. Позднее аналогичную пропитку могут получить и прочие номиналы. Кроме того, введение новых денег может привести к модернизации защитных признаков и дизайна всех находящихся в обращении билетов Центробанка.
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