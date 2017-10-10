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Врач-анестезиолог-реаниматолог одного из родовспомогающих учреждений Славгорода приговорена к одному году ограничения свободы. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел в сентябре 2014 года. Врач проводила реанимационные действия новорожденному, родившемуся с признаками кислородного голодания. Но она несвоевременно предприняла экстренные мероприятия по обеспечению организма ребенка кислородом. Кроме того, она провела недостаточные мероприятия по согреву новорожденного, не поместив его в теплый кувез, что привело к развитию легочной и сердечно-сосудистой недостаточности, а впоследствии к смерти ребенка.
Следствие установило, что при правильном и своевременном проведении реанимационных мероприятий ребенка можно было спасти.
"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал медицинского работника виновным в совершении ятрогенного преступления и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы", – резюмируют в ведомстве.
Комментарии
где учат таких?