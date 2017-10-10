Алтайский край должен расширить площадь особо охраняемых природных территорий с 770 тысяч га до 1,6 млн к 2025 году. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 9 октября, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.
Сегодня в Алтайском крае 101 ООПТ. Они занимают площадь 4,8%. К 2025 году площадь должна быть увеличена до 10% (1,6 млн га), сообщил чиновник.
В 2017 году Минприроды проводит работу по приданию статуса ООПТ пяти новым территориям.
Кстати, 2017 год — это не только Год экологии, но и Год особо охраняемых природных территорий.
Так, уже создан памятник природы "Озеро Сухое" в Топчихинском и Алейском районах площадью 653 га.
"Здесь будут сохранены уникальные реликтовые сообщества краснокнижных видов на границе их ареалов обитания", — пояснил он.
Также Минприроды расширило границы памятника природы "Талдинские пещеры", увеличив его площадь с четырех до 360 га.
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Уже завершена работа по созданию природного парка "Предгорье Алтая" на территории Смоленского, Солонешенского и Алтайского районов. Его площадь — около 40 тысяч га.
Создан заказник "Урочище Рублёво" в Михайловском районе площадью 27,5 га. Ведется работа по приданию статуса озеру Песчаному в Топчихинском районе и Боровым болотам в Алейском районе.
Справка
В Алтайском крае есть 101 особо охраняемая природная территория краевого значения на площади 770 тысяч га. Это 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы, природный парк "Ая" и заповедник федерального значения "Тигирекский".
Придание какой-то территории особого статуса — это дело не одного дня. Как пояснил Владимир Попрядухин, обязательно проводятся научно-исследовательские мероприятия, общественные слушания с участием населения, государственная экологическая экспертиза, серьезная подготовка документов, переговоры с арендатором, согласование в федеральном Минприроды. Кстати, инициировать придание статуса могут не только краевые, но и местные власти.
"На всех территориях, которые имеют особый статус охраны, действуют периоды ограничения активной хозяйственной деятельности. В основном в период размножения в дикой природе, обычно с 15 марта по 15 июля", — рассказал Владимир Попрядухин.
На землях ООПТ в регионе запрещено ведение сельского хозяйства, охота, использование химических средств в борьбе с болезнями леса. Население имеет право собирать грибы и ягоды, но только для личных нужд, а также разрешена рыбалка на удочку.
Все виды рубок запрещены на площади 70 тысяч га.
За 9 месяцев 2017 года в ООПТ прошло около 500 рейдов по контролю за соблюдением режима пользования. Было составлено 88 протоколов об административном правонарушении. Основные — нахождение с оружием, сетями. По 18 сообщениям были возбуждены уголовные дела. Массового браконьерства на данных территориях нет.
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