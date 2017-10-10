Фото: Mash
Пассажирский самолет компании "ЮТэйр" заглох в московском аэропорту Внуково на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел уже перед взлетом. Попытки пилотов реанимировать лайнер ни к чему не привели.
В результате авиаперевозчик пересадил пассажиров в другое воздушное судно. Подробности инцидента уточняются.
Один из находившихся на борту пассажиров снял ролик, на котором видно, как люди встают со своих мест и забирают багаж.
Комментарии
для реактивных двигателей неприменим термин "заглох".
у самолета выключились двигатели)