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Новую дорогу построят до известного алтайского заказника "Лебединый"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Работы планируют начать в 2018 году

Фото: twimg.com

Власти Алтайского края планируют на 2018 год строительство подъездной дороги до заказника "Лебединый", где на озере зимуют лебеди-кликуны. Об этом журналистам в понедельник, 9 октября, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.

"Уже выполнены проектные работы. Надеемся, что в 2018 году нам удастся договориться с "Алтайавтодором" для включения объекта в план дорожных работ", — рассказал глава Минприроды.

От основной дороги до заказника приходится ехать около двух километров почти по полевой дороге. Ранее для удобства проезда участок уже частично был отсыпан щебенкой.

Владимир Попрядухин выразил признательность компании "Газпром" за финансовую поддержку заказника, это около 1,5 млн рублей ежегодно.

"На эти средства мы сделали многое для благоустройства территории: построили смотровую площадку и мостки для посетителей заказника, установили солнечные батареи и ветрогенератор, для егеря заказника приобрели технику (автомобиль УАЗ и снегоход), отремонтировали мосты, построили временное здание по обогреву", — рассказал и.о. министра природы.

Уникальное незамерзающее озеро в "Лебедином" заказнике — единственное в России место с континентальным климатом, где зимуют лебеди-кликуны. Каждый год переживать холода здесь останавливаются 420-450 птиц. Владимир Попрядухин добавил, что в бюджете 2018 года будет увеличена сумма расходов на благоустройство привлекательных для туристов особо охраняемых природных территорий, в том числе обустройство туристической тропы в заказнике Каскад водопадов на реке Шинок в Солонешенском районе и вокруг озера Ая.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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