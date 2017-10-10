Руководитель московского департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов рассказал, что средняя зарплата в Москве к концу 2020 года вырастет до 76 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва".
"Если говорить про номинально начисленную заработную плату, то мы ожидаем, оценочно, что к концу года она составит порядка 63 тысяч рублей", — отметил Ефимов.
Ожидаемый уровень зарплат на конец 2018 года составит 67 тысяч рублей. Прогноз городских властей составлен на основании данных налоговой и Пенсионного фонда.
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