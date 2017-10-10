Группа ученых из Швейцарии, Нидерландов и Германии выяснила, что женщины менее эгоистичны, чем мужчины, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на журнал Nature Human Behaviour.
Исследование показало, что женщины более альтруистичны, чем мужчины. Часть специалистов предполагают, что различие действительно есть и женское просоциальное поведение обусловлено повышенной активностью определенных нейронных структур в мозге. Другие объясняют это гендерными стереотипами. Однако если различие действительно существует, то у мужчин и женщин должны по-разному работать системы вознаграждения.
Система вознаграждения способствует закреплению поведения при помощи приятных ощущений. Ведущую роль в этом играет фактор внутреннего подкрепления — нейромедиатор дофамин. Он вырабатывается в больших количествах не только при сексе, приеме вкусной пищи и другом положительном с субъективной точки зрения опыте, но также когда человек проявляет альтруизм в отношении других людей.
В ходе исследования ученые проверили следующую гипотезу: если женщины действительно склонны к альтруистическому поведению, то снижение уровня дофамина в нервной системе должно сделать их более эгоистичными, в то же время у мужчин повышение концентрации нейромедиатора, наоборот, способствует преследованию личной выгоды.
В эксперименте приняли участие 27 женщин и 27 мужчин. Испытуемым было предложено взять себе определенную сумму денег или отдать ее другому человеку. В качестве антагониста дофамина специалисты применили нейролептик амисульприд. Это вещество связывается с рецепторами дофамина в системе вознаграждения, мешая нейромедиатору выполнять свою сигнальную функцию. Спустя две недели испытание повторили, однако вместо амисульприда добровольцы принимали плацебо.
Оказалось, что при приеме плацебо женщины проявляли альтруизм в 51% случаев, а мужчины — лишь в 40%. Амисульприд спровоцировал уменьшение уровня просоциального поведения у участниц исследования до 45%, а у противоположного пола повысил до 44%.
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