Житель Колосовского района Омской области утонул, пытаясь избежать общества своей жены и ее подруг, сообщает пресс-служба регионального СК.
Отмечается, что мужчина выпивал на берегу реки с товарищами и домой возвращаться не торопился. За ним пришла супруга с подругами, которые силой потащили мужчину домой.
Путь пролегал через мост над речкой. Мужчина вырвался из женских рук и прыгнул в воду. Он стал просить о помощи, но никто не рискнул прыгнуть. В итоге женщины вызвали спасателей, однако пока они добрались до места, несчастный уже утонул.
По факту гибели проводится проверка, готовится операция по извлечению из воды тела, говорится в сообщении.
Комментарии
утопили...