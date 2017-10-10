Министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявила, что в ближайшие два года в младших классах российских школ будет введен обязательный урок игры в шахматы, сообщает RT.
"Что касается обязательного введения, мы планируем в ближайшие два года (начиная со следующего года) с 1-го по 4-й класс один час в неделю", — сказала Васильева.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила о готовности оказать поддержку в вопросе внедрения обязательных уроков шахмат в российских школах.
"Шахматы — это интеллект, это его развитие, с этим никто не будет спорить. При этом абсолютно никакая затратность. И самое главное, что методика настолько хороша (потому что в шахматы играют не первое тысячелетие), что даже учитель, который раньше не владел игрой в шахматы, может в течение очень короткого времени сам понять основы этой игры и начать готовить малышей. Это должно быть в школах", — в конце сентября отметила министр, рассказывая о готовности поддержать идею введения таких уроков.
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