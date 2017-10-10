Первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, выступая в Совете Федерации, заявила, что восстановление реальных доходов населения в течение 2018-2020 годов достигнет докризисного уровня, передает ТАСС.
"Мы уже сейчас видим, что за период плановой трехлетки мы восстановим в том числе реальные доходы населения", — сказала Нестеренко.
По ее словам, наиболее негативным итогом 2016 года стало уменьшение реальных доходов населения. Она отметила, что решение не индексировать социальные пособия и выплаты было принято с тем, чтобы "не запустить инфляционную спираль" и сдерживать потребительский спрос.
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