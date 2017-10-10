Президент Чехии предложил России компенсировать Украине Крым

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Россия и Украина могли бы достичь договоренностей по Крыму путем выплаты Москвой финансовых или других компенсаций Киеву, передает ТАСС.
"Крым — это уже свершившийся факт. Считаю возможным представить себе, чтобы Россия выплатила Украине какие-то компенсации. В финансовой форме или нефтью и газом", — ответил Земан на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко.
В ответ украинская делегация вышла из зала заседаний в полном составе.
В Верховной Раде назвали чудовищным цинизмом предложение президента Чехии. Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что предложение о компенсации "чудовищным".
"Чудовищное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ. Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Также Геращенко отметила, что ее расстроили звучавшие в зале во время выступления Земана аплодисменты некоторых европейцев и слова поддержки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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