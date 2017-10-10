В Уголовном кодексе может появиться статья о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа. Соответствующий законопроект рекомендован Комитетом Госдумы по госстроительству к принятию в первом чтении, пишет "Парламентская газета".
Как пояснил член Комитета по госстроительству Отари Аршба, законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности: "Воровство в области гособоронзаказа неприемлемо, это на уровне измены Родине".
Инициатива касается случаев, когда гражданин, выполняющий управленческие функции в коммерческой или иной организации, использовал свои полномочия для извлечения собственной выгоды, и это деяние повлекло ущерб интересам общества или государства при выполнении гособоронзаказа.
За нарушение придется заплатить штраф от 1 до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в период от 1 до 3 лет.
Альтернативное наказание — лишение свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Если это деяние совершено организованной группой, то каждый из преступников получит тюремный срок от 5 до 10 лет.
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