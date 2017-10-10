Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает отменить "день тишины" и разрешить агитацию вплоть до выборов. Законопроект об этом рассмотрели на заседании Комитета Госдумы по госстроительству, пишет "Парламентская газета".
По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, день тишины априори не соблюдается: "Мы 25 лет находимся в избирательном процессе, и за это время ни разу не видели, чтобы в субботу перед выборами люди сидели на кухне и обсуждали, за кого пойти голосовать. Подавляющая часть избирателей определяется со своим выбором задолго до дня голосования, а та часть избирателей, которые определяются в последний момент, обычно голосуют за номер 1 в избирательном бюллетене".
Лебедев отметил, что агитационные материалы доступны гражданам и в "день тишины", а кандидатам никто не запрещает встретиться с гражданами. Так что день тишины — это лишнее законодательное ограничение, которое необходимо снять.
Депутат подчеркнул, что "день тишины" отсутствует в Германии, Швеции и Великобритании, и на результаты выборов это никак не влияет.
Комитет по госстроительству законопроект не поддерживает и рекомендует отклонить в первом чтении, так как инициатива не соответствует позиции конституционного суда и положениям конституционного закона о референдуме.
Комитет также рекомендовал отклонить законопроект ЛДПР о переносе единого дня голосования с сентября на апрель.
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