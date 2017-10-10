"Роснефть" подала иск в суд на газету "Коммерсантъ" за публикацию о госзакупках компании, передает ТАСС со ссылкой на представителя нефтяной компании.
Иск поступил 2 октября, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.
В компании заявляют, что "сведения, опубликованные в газете "Коммерсантъ", не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании". Компания требует опровержения "ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". Статья была опубликована 14 августа.
По мнению компании, "автор выдвигает огульные обвинения в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти", который якобы осуществляет закупки у своей жены".
"Воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании", — заявляют в "Роснефти".
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