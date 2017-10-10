Участницы проекта "Топ-модель по-украински" устроили фотосессию в образе онкобольных, чем возмутили зрителей, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на портал "Обозреватель.ua".
На фотографиях все модели позировали в накладках на голове, чтобы сымитировать лысину. Кроме того, большинство кадров было сделано в больничной палате.
На странице украинского Пятого канала в Facebook, где был опубликован выпуск шоу, объясняется, что девушки хотели показать, что диагноз — не приговор.
В комментариях пользователи принялись обсуждать, что фотографии не имеют ничего общего с реальными онкобольными, и посоветовали навестить настоящих больных.
"Выглядит как настоящее издевательство над больными людьми", — отметила одна из зрительниц.
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