Жителей России, которые сообщили о фактах коррупции со стороны своих коллег или руководства, хотят взять под защиту. Соответствующий законопроект рассматривают в правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает "Российская газета".
В частности, проект предусматривает, что такого гражданина запретят увольнять с работы без согласия прокурора в течение двух лет после сигнала. Также прокуратура должна отслеживать, чтобы права сотрудника ничем не ущемлялись. Например, его не переводили на неудобный график и не срезали премии.
Авторы инициативы отмечают, что честные люди боятся сообщать о фактах коррупции в своей компании, так как боятся потерять рабочее место. Кроме этого, человеку приходится против воли самому принимать участие в сомнительных схемах. Именно поэтому назрела необходимость эффективной защиты для тех, кто решится пойти против коррупции в своей организации.
Проект предусматривает полную конфиденциальность сообщений о коррупционном нарушении. Персональные данные человека также будут защищены.
Более того, гражданин может попасть в программу защиты свидетелей.
Впрочем, у проекта есть и слабые стороны. В частности, есть опасения, что такой проект может дать карт-бланш жалобщикам и лентяям. Например, нерадивый работник может написать ложный донос, чтобы получить госзащиту и не быть уволенным в течение ближайших двух лет.
Авторы инициативы подчеркивают, что сообщивших заведомо ложную информацию следует привлекать к ответу за клевету. Работа над проектом будет продолжена.
Комментарии
А тех кто сообщает чтоне может собаку помыть, из-за того что нет воды горячей, брать будут?