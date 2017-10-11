Выпускники Президентской и Губернаторской программ Алтайского края 7 октября убрали мусор с берега Оби в районе "Леруа Мерлен". Мероприятие проходило в рамках городского месячника по уборке мусора и Года экологии в России.
Участники акции отмечают, что хоть убранный участок и небольшой, зато мусор убрали тщательно. Также они со своей стороны призывают барнаульцев и жителей края беречь природу, заботиться о чистоте рек, озёр, лесов и лугов. "У нас прекрасный край — давайте содержать его в чистоте!" - призывают волонтеры.
Комментарии
Лучше бы саженцы посадили на местах карлинских вырубок леса для китайцев.
Их этому не учили!
Полезный труд после полезной учёбы!!!
хоть какая то польза