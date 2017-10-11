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Президентские и губернаторские выпускники очистили берег Оби у Леруа Мерлен

, ИА "Амител"
Участники акции призывают держать край в чистоте

Выпускники Президентской и Губернаторской программ Алтайского края 7 октября убрали мусор с берега Оби в районе "Леруа Мерлен". Мероприятие проходило в рамках городского месячника по уборке мусора и Года экологии в России. 

Участники акции отмечают, что хоть убранный участок и небольшой, зато мусор убрали тщательно. Также они со своей стороны призывают барнаульцев и жителей края беречь природу, заботиться о чистоте рек, озёр, лесов и лугов. "У нас прекрасный край — давайте содержать его в чистоте!" - призывают волонтеры. 

Читайте также в сюжете: Год экологии - 2017

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Комментарии

11.10.2017 08:16
- гость -

Лучше бы саженцы посадили на местах карлинских вырубок леса для китайцев.

0  0
11.10.2017 09:29
Вася Пупкин

Их этому не учили!

0  0
11.10.2017 09:36
Чуловек

Полезный труд после полезной учёбы!!!

0  0
11.10.2017 09:44
- гость -

хоть какая то польза

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