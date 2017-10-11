Президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон объявил о независимости региона, сообщает RT.
"Я провозглашаю Каталонию независимым государством в форме республики", — заявил Пучдемон в ходе обращения в парламенту Каталонии, подчеркнув, что последние 7 лет стали худшими для Каталонии за минувшие 40 лет.
Он посчитал, что решение граждан автономии дает ему право объявить о выходе региона из состава Испании.
Пучдемон также анонсировал важные переговоры и консультации в ближайшую неделю и призвал всех граждан нового европейского государства, Испанию, Европу и весь мир к осторожности и напомнил о недопустимости насилия.
1 октября в Каталонии состоялся несанкционированный Мадридом референдум, около 90% участников проголосовали за отделение от Испании.
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