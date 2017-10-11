Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном

Национальная команда России на своем поле в Казани сыграла вничью со сборной Ирана в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе сборной России гол забил Дмитрий Полоз (74-я минута), у Ирана отличился Сердар Азмун (57-я минута).
Ранее сборная России переиграла команду Южной Кореи в контрольном матче.
Комментарий автора гола Дмитрия Полоза по горячим следам pic.twitter.com/ptI4cfedKS— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2017
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