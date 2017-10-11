Москвичку, которая сообщила в полицию о мужчине, якобы снимавшем полуголого ребенка на обочине, саму доставили к следователям, сообщает РЕН ТВ.
Женщину, как отмечается, допрашивали около 10 часов. Она пока проходит по делу свидетелем, но может стать подозреваемой в распространении детской порнографии.
Сама активистка рассказывает, что сняла мужчину с ребенком для доказательства увиденного. Видеозапись она отнесла в полицию, подкрепив этим материалом свои слова. Однако этого, как получается, хватает для распространения. Телеканал в своем сюжете задается вопросом, а стоит ли впредь людям, увидевшим неподобающую ситуацию, вмешиваться и искать приключения, когда проще и лучше пройти мимо. Ведь теперь женщине может грозить до 4 лет лишения свободы.
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