Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила генпрокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой запретить деятельность организации "Христианское государство — Святая Русь".
Также она потребовала внести министру российской культуры Владимиру Мединскому представление с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".
Свои требования Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook.
Фильм Учителя, по мнению Поклонской, ставит под угрозу жизни и здоровье людей и уже спровоцировал совершение ряда тяжких преступлений.
Ранее МВД уже предъявило обвинение лидеру организации "Христианское государство — Святая Русь" Александру Калинину, который проходит по делу об угрозах в связи с прокатом фильма.
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