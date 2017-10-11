Среда, 11 Октябрь, 08:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,07
€ 68,36
Brent
$ 51,5
4°
Обь
169см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017 День Учителя-2017
Новости

СМИ сообщили о смерти Дмитрия Хворостовского

, ИА "Амител"
Артист более двух лет боролся с онкологическим заболеванием

Фото: showbizzz.net

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 54 лет, не дожив неделю до своего 55-летия, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на kp.ru.

(Информацию о смерти артиста опровергли его родные и близкие). 

В июне 2015 года у артиста обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди "Трубадур" в нью-йоркской "Метрополитен-опера".

В сентябре 2016 года артист отказался от участия в спектакле "Симон Бокканегра" в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии. В декабре 2016 года объявил об отказе от участия в оперных постановках "в обозримом будущем".  

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

11.10.2017 06:28
Роман

Светлая память!

0  0
11.10.2017 07:04
- гость -

Он посмеялся над этой уткой

0  0
11.10.2017 07:09
- гость -

Директор опровергает

0  0
11.10.2017 07:20
- гость -

хороший сильный мужик, с Красноярска, дай бог/хайтех-медицина ему здоровья!

0  0
11.10.2017 07:28
- гость -

Когда-нибудь мы начнём закрывать СМИ за публикацию уток? Достали уже. один в воду пукнет. остальные как обезьяны рады погнаться за жареным фактом.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:42
Президентские и губернаторские выпускники очистили берег Оби у Леруа Мерлен 0
07:36
Жена Хворостовского разозлилась на "похоронивших" ее мужа СМИ 2
07:24
Посёлок с двумя именами: фотопрогулка по бывшему барнаульскому пляжу 0
07:18
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти артиста 0
07:03
Новую дорогу построят до известного алтайского заказника "Лебединый" 0
06:46
Россиян, сообщивших о коллегах-коррупционерах, хотят брать под госзащиту 1
06:28
Прямиком из ада: учебные манекены стоматологов 0
06:16
Еще теплее: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 октября 0
06:05
Быть или не быть: построят ли ТЦ на месте сереброплавильного завода? 1
05:51
СМИ сообщили о смерти Дмитрия Хворостовского 5
04:54
Российские ученые нашли гигантский рисунок в районе перевала Дятлова 2
03:01
Поклонская попросила запретить "Христианское государство" и "Матильду" 2
02:01
Сообщившая о съемках полуголого ребенка сама может стать обвиняемой 3
01:01
Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном 0
00:57
Глава Каталонии призвал отложить провозглашение независимости региона 0
23:46
Украинских моделей обругали за веселую фотосессию в образе больных раком 0
23:23
"Роснефть" требует от "Коммерсанта" извинений за "закупки у своей жены" 3
23:09
Депутаты Госдумы предложили отменить "день тишины" 0
22:42
Популяцию нищих в России планируют сократить на 1,2 млн человек 4
22:30
Воров в области гособоронзаказа желают наказывать штрафами и сроками 3
22:01
Опубликован состав сборной России по футболу на матч с Ираном 0
21:36
Президент Чехии предложил России компенсировать Украине Крым 1
21:19
Минфин предрек скорое восстановление докризисного уровня доходов населения 0
21:07
Министр Васильева: в школах введут обязательные уроки игры в шахматы 0
20:31
Мужчина утонул, убегая от жены и ее подруг 4
20:16
Ученые: мужчины оказались эгоистичнее женщин 0
20:02
Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году 0
19:46
"Звездные войны", ручная кладь и забор "Центрального" парка: обзор соцсетей 0
19:33
Самое главное коротко: Карлин о деревьях в Барнауле и трамваи у "Ашана"
Что случилось 9 октября 2017 года, что вы не должны пропустить?
19:23
Глава Центробанка представит новые банкноты в четверг 4
19:13
Самолет компании "ЮТэйр" заглох перед взлетом в московском Внуково 2
18:52
Особо охраняемых территорий на Алтае станет больше к 2025 году 0
18:34
Алтайского врача-анестезиолога осудили за смерть новорожденного ребенка 2
18:16
"Замерзаем": из-за холода в алтайском селе Кусак закрыли школу 1
18:06
Московский театр приедет на гастроли в Барнаул со спектаклем про Шукшина 0
17:51
Новосибирск пополнил список самых культурных городов России 0
17:43
Снимки с места крушения Су-24 в Сирии опубликовали в сети 3
17:29
Участок дороги у перинатального центра "Дар" перекроют в Барнауле 0
17:16
Медведь напал на дрессировщика перед детьми в Сыктывкаре 3
17:09
Мощная двухдневная магнитная буря надвигается на Землю 0
16:58
Компания IKEA выпустила коллекцию кошачьей мебели 2
16:41
Врио губернатора Омской области представят 11 октября 0
16:29
Полицейские задержали бийчанина за попытку получить кредит по ложным данным 0
16:16
Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области Конькова 5
16:09
Лучшие народные умельцы: выставка "Алтай мастеровой" открылась в Барнауле 1
15:56
Власти Алтая заявили, что погода не помешает убрать все до последнего зерна 4
15:38
Российский Су-24 разбился при взлете в Сирии, экипаж погиб 34
15:28
Аллан Чумак: чем он запомнился миллионам россиян 9
15:18
День до конца света: реакция соцсетей на столкновение Земли и астероида 3
15:07
Жительница Барнаула получит полмиллиона за упавшее на нее окно 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.