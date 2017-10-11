Российский исследователь Валентин Дегтерев нашел уникальный рисунок древних людей, происхождение которого доподлинно неизвестно, сообщает "Русская планета".
Открытие было сделано в районе перевала Дятлова на Северном Урале. Отмечается, что габариты изображения достигают 10 километров в длину и 5 километров в ширину. Заметить рисунок ученым удалось благодаря исследованию съемок со спутника.
Экспертам не удалось установить происхождение и предназначение древнего рисунка — вероятнее всего, он служил в качестве карты, которая помогала ориентироваться на местности.
Наряду с этим, как сообщается, находка подтверждает значительность и сакральность территории, прилегающей к перевалу Дятлова, для местных жителей.
В ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, недалеко от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, погибла группа из 9 туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов. Несмотря на то, что гибель отдельных туристов и целых туристических групп — явление не уникальное, гибель группы Дятлова продолжает привлекать внимание исследователей и журналистов.
Комментарии
Прям как в пустыге Наска!
чёрные лесорубы ёлки пилили харвестером таскали к дороге где там рисунок? и делянка всего 0.3км*0.5км