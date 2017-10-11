Финансовый университет при Правительстве РФ в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах провел замер состояния культурной и образовательной среды.
Исследование показало, что сегодня 83% жителей крупных и средних городов согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т.п.). При этом доля довольных в последние годы растет. Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы. Барнаул оказался на 13-м месте (84% опрошенных согласились, что им достаточно учреждений культуры).
Что касается доступности образования, то 80% опрошенных согласны с тем, что по месту жительства они могут получить качественное и современное образование. В то же время нельзя не отметить, что уровень удовлетворенности доступностью качественного образования в последние годы снижается.
Только 11% опрошенных считают, что в их городе достаточно образовательных учреждений, хотя этот показатель и растет в последние годы. При этом спрос на дошкольные учреждения остается самым высоким.
Весьма востребованными остаются спортивные секции, профессиональные училища, специализированные (музыкальные, художественные и т.п.) и общеобразовательные школы, а также центры послевузовской подготовки.
Наибольшая доля жителей, высоко оценивающих доступность качественного образования, отмечена в Томске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске и Воронеже. В этом рейтинге Барнаул занял 14-е место (85% опрошенных согласны с тем, что в городе можно получить хорошее, современное образование — показатель также выше среднего, как и в случае с учреждениями культуры).
Анализ проводился на основании данных социологических опросов в каждом из городов, где проводилось исследование. Опрошено не менее 600 респондентов.
Комментарии
Грозный в первой десятке, наглядно показано кто победитель в первой и второй чеченских войнах
по данным опроса )))
- вы культурный?
- истеесссннааа...., ..пта.