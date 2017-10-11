Жена российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоренс на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения о смерти супруга.
"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! К черту людей, пишущих такие вещи!!!" - написала она.
На странице Хворостовского в Facebook также сообщается, что он жив и отдыхает у себя дома. "Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные и празднования своего дня рождения с ними", — говорится в сообщении.
Директор певца Марк Хилдрю, худрук театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман и оперная певица Хибла Герзмава также опровергли информацию о смерти артиста.
Ранее некоторые федеральные СМИ сообщили о кончине Хворостовского.
Комментарии
итальянка чтоль русских баб ему мало? наша бы давно его траванула и бабло с тещей распилила
Значит долго жить будет. Желаю крепкого здоровья!
sleeping happily next to me!!!! Fuck these people
---
в общем он спит с ней со следующей. и что-то с теми людьми делает (далее по тексту)
11.10.2017 08:00
- гость -
итальянка чтоль русских баб ему мало? наша бы давно его траванула и бабло с тещей распилила ￼+++++++++++ Ты идиот, или просто так, погулять вышел?
Дай, Бог, выздоровления Дмитрию Хворостовскому.Сообщения в СМИ о кончине певца ещё раз говорят о том, что для журналиста - говорить правду не интересно.Им нужна сенсация, чем хуже, тем лучше.Сильнее соврёшь, больше поверят.
Полностью согласен с Сталинским Соколом.
11.10.2017 08:29 а што ты не читал про юную банкиршу, которая пожарила картошечки с таллием своему старому козлу? и таких случаев в мезальянсах много
в общем он спит с ней со следующей. и что-то с теми людьми делает
Так у итальянки английский тоже не родной язык.
Русская баба тоже у него была, померла..
Похоронили, значит долго жить будет. Хотя чудес не бывает....
Какое облегчение, что вести о его кончине ложь. Выздооравления ему!!!
кобздона(конечно не сравнить заурядного певца коммунизма и Дмитрий Хворостовский - лучший баритон века) сто раз хоронили сми, и он сам себя когда заболел в 72 года, жена погнала лечиться. теперь будет жить до ста!
Здоровья и долгих лет жизни Дмитрию.
11.10.2017 09:14
---
не трожьте Кобзона. это не красит вашего кумира Хворостовского