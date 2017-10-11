Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот", летевшие из Москвы в Нью-Йорк, смогли связать пьяного дебошира, устроившего драку во время полета. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание сообщает, что инцидент произошел еще 8 октября на рейсе SU102. Дебошир летел в бизнес-классе. Во время полета он начал вести себя неадекватно. Вероятнее всего, он находился "в состоянии сильного алкогольного опьянения". Мужчина устроил драку с другим пассажиром бизнес-класса и ударил бортпроводницу в область лица.
Сначала дебошира предупредили устно. Затем его пришлось связать, а по прибытии в Нью-Йорк отдали полиции и ФБР. В "Аэрофлоте" отметили, что американские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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